LIVE Sinner-Mensik ATP Doha 2026 in DIRETTA | Alcaraz va al terzo con Khachanov! Si allunga l’attesa per l’azzurro

Sinner non è ancora entrato in campo a Doha, mentre Alcaraz ha vinto il secondo set contro Khachanov, portandosi sul 1-1 nel match. La partita tra i due sta proseguendo con grande intensità, e i tifosi attendono con trepidazione l’azione dell’italiano. Nel frattempo, Alcaraz ha mostrato una buona forma, mantenendo alta la tensione nel torneo ATP. La sfida tra Sinner e Mensik si avvicina, ma l’attesa si prolunga, lasciando gli appassionati incerti su quando potrà scendere in campo.

19.34 Dobbiamo ancora aspettare per l'ingresso in campo di Sinner, con Alcaraz che ha pareggiato conti con Khachanov vincendo 6-3 il secondo set. Lo spagnolo si giocherà il tutto per tutto al terzo parziale con il russo. 18.53 Il primo set della sfida tra il russo e lo spagnolo è abbastanza sorprendente, con Khachanov che gioca un grande tennis e si premia vincendo il parziale 7-6 (3). Vediamo se Alcaraz riuscirà nella rimonta o se l'ex numero 8 continuerà a fare bene. 18.06 Buonasera amici di OA Sport. E' in corso il primo set tra Alcaraz e Khachanov, sono 3-3.