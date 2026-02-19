LIVE Sinner-Mensik 6-7 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco gioca un grande tie-break e vince il primo parziale

Jiri Mensik ha vinto il primo set contro Jannik Sinner a Doha 2026, grazie a un tie-break deciso da un servizio potente e un colpo vincente. La partita si infiamma con scambi intensi e punti spettacolari, come il volo preciso di Mensik che ha messo sotto pressione l’avversario. Sinner cerca di reagire, ma commette errori con le palle corte, favorendo il vantaggio del ceco. La sfida continua con grande suspense, mentre il pubblico segue ogni scambio con attenzione.

40-40 Servizio in campo e schiaffo al volo vincente. 30-40 Altra palla corta di Sinner, ed anche questa è sbagliata. Palla break velenosissima. Seconda. 30-30 Questa volta la volée a rete dell'azzurro è vincente. 15-30 Esce il dritto lungolinea di Mensik. Seconda. 0-30 Palla corta in rete di Jannik, che inizia a perdere lucidità. 0-15 Passante di Mensik, con la volée di Sinner che finisce in rete. 6-7 (3) IL SET VA A MENSIK! Il tennista ceco gioca un tie-break pazzesco che conclude con un rovescio lungolinea vincente bellissimo. Seconda. Sinner serve per annullare i primi due.