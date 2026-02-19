LIVE Sinner-Mensik 2-3 ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break contro il solido servizio ceco

L'incontro tra Sinner e Mensik a Doha si è concluso con un punteggio di 2-3, a causa di alcuni errori e di un servizio molto stabile da parte del tennista ceco. Durante il match, Sinner ha tentato di mettere pressione con alcune risposte aggressive, ma ha incontrato difficoltà contro il servizio preciso di Mensik. In un punto chiave, Mensik ha sfruttato una palla corta, che però è finita in rete, dando così un’opportunità all’azzurro. La partita continua con entrambi pronti a reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Mensik cerca la palla corta ma va in rete. Seconda palla. 2-3 GAME MENSIK. Grazie al servizio, il ceco continua a concedere davvero poco ad un Sinner che resta comunque in agguato. 40-15 Altra prima e altro punto per il ceco. 30-15 Non riesce il passante di dritto all’azzurro. 15-15 CHE RECUPERO DI SINNER! Mensik trova una demi volée incredibile ma Jannik piazza il recupero. 15-0 Prima vincente di Mensik. 2-2 GAME SINNER! Ace dell’azzurro che ha intenzione di rischiare poco al servizio. 40-30 Rovescio lungolinea perfetto di Sinner. 30-30 Risposta vincente di Mensik! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Mensik 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break contro il solido servizio ceco LIVE Sinner-Mensik 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco resiste all’azzurro e annulla quattro palle breakJannik Sinner ha subito una sconfitta contro il ceco Mensik nel match di Doha 2026, innescata da alcune difficoltà nel mantenere il servizio. LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il giovane ceco sulla strada della semifinaleJannik Sinner ha battuto Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP Doha 2026, qualificandosi per la semifinale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jakub Mensik v Jannik Sinner (19/02/2026); LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova un possibile nuovo rivale; Sinner-Mensik LIVE giovedì alle 19.30 su Sky; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mensik, quarti dell'Atp 500 di Doha. LIVE Alle 19.30 Sinner-Mensik: in palio la semifinale del torneo di Dohall tennista azzurro sfida il ceco nei quarti di finale dell'Atp 500 qatariota. Il francese Fils attende il vincitore ... gazzetta.it Sinner-Mensik, diretta Atp Doha: i quarti di finale di Jannik in tempo realeIl 4 volte campione Slam torna in campo in Qatar per contendere al ceco numero 13 al mondo l’accesso alla semifinale del 500 qatariota ... tuttosport.com Appunti di viaggio. Doha, Qatar. Tra poco in campo la prima volta di Sinner vs Mensik. Ecco le immagini di #Sinner live @SkySport nel pre match che lo vedrà a confronto con un predestinato. Vent'anni, classe 2005, n.16 al mondo e già vincitore di un 100 x.com Il match tra Sinner e Mensik sarà trasmesso oggi, 19 febbraio alle 18:40 ora italiana su sky sport e Now. FORZAA facebook