LIVE Sinner-Mensik 6-7 6-2 0-1 ATP Doha 2026 in DIRETTA | break a sorpresa del ceco all’inizio del terzo set

Jiri Mensik ha causato un cambiamento nel match contro Jannik Sinner all'inizio del terzo set, commettendo un errore grave che ha permesso a Sinner di recuperare nel punteggio. Il ceco, che aveva vinto il primo set 7-6 e perso il secondo 6-2, ha commesso una volée alta che è finita fuori, regalando un punto fondamentale all’italiano. La partita, valida per l’ATP di Doha 2026, prosegue con il punteggio di 6-7, 6-2, 0-1, lasciando aperto il risultato.

0-15 Errore madornale del ceco che spara fuori una volée alta comodissima. 0-1 BREAK MENSIK. Calo di Sinner, che manda la palla in rete con il dritto. L'azzurro perde, un po' a sorpresa, il primo servizio del suo match. Seconda. 15-40 Palla corta di Mensik, l'azzurro non ci arriva. Due palle break per il ceco. 15-30 Esce il dritto di Sinner. 15-15 Il passante dell'azzurro non trova fortuna, ma poteva fare meglio. 15-0 Servizio e dritto di Sinner. 22.07 Ci siamo, il ceco è tornato. Inizia il terzo set! 22.05 Mensik si è allontanato dal campo per usufruire di un toilette break.