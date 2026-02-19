LIVE Sinner-Mensik 6-7 3-2 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il campione italiano vuole spezzare l’equilibrio nel secondo set

Jannik Sinner si trova in campo contro il ceco Mensik, che ha vinto il primo set 7-6 e ora conduce 3-2 nel secondo. La partita si svolge a Doha e il tennista italiano cerca di reagire dopo aver perso il primo parziale. Sinner ha già sbagliato alcune volée e mensik approfitta degli errori per mantenere il vantaggio. La tensione cresce mentre il pubblico segue attentamente ogni punto, con Sinner che tenta di riaprire il match. La sfida resta aperta e la prossima giocata potrebbe cambiare tutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Esce la volée di Sinner. 15-0 Altro errore di dritto di Mensik. 4-2 BREAK SINNER! Altro doppio fallo, il secondo di fila e l'azzurro strappa il servizio al ceco. Seconda. 0-40 DOPPIO FALLO! Tre palle break per Sinner, è la seconda volta che l'azzurro si trova in questa situazione che adesso però deve concretizzare. Seconda. 0-30 IL PASSANTE DI SINNER! Con una mano, Jannik trova un recupero pazzesco costringendo Mensik a buttarsi per terra nel tentativo di volée che però non è vincente. Altra seconda. 0-15 In rete il dritto lungolinea di Mensik. Seconda palla. LIVE Sinner-Popyrin 6-3 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: regna l'equilibrio a metà del secondo setL'incontro tra Jannik Sinner e Popyrin si è acceso dopo che l'australiano ha recuperato da uno svantaggio e ha portato il punteggio a 3-4 nel secondo set. LIVE Sinner-Mensik 4-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurro serve per allungare il primo setJannik Sinner sta giocando contro Christopher Mensik a Doha, dove il suo doppio fallo ha causato un punto importante nel primo set. Sinner-Mensik LIVE, diretta all'ATP Doha 6-7: il ceco vince il primo setSinner sfida Mensik nei quarti di finale dell'ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it Doha, Sinner-Mensik 1-1: gli aggiornamenti LIVECLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Atp/sinner-mensik-doha-quarti-cronaca-risultato-diretta] ... sport.tiscali.it ATTENZIONE, IL PRIMO SET È DI MENSIK! Jannik Sinner cede sotto i colpi solidi e precisi di Jakub Mensik. L'italiano non perdeva un tiebreak dalla finale del Roland Garros dello scorso anno contro Alcaraz Il match tra Sinner e Mensik sarà trasmesso oggi, 19 febbraio alle 18:40 ora italiana su sky sport e Now.