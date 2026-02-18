LIVE Sinner-Popyrin 6-3 3-4 ATP Doha 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio a metà del secondo set

L'incontro tra Jannik Sinner e Popyrin si è acceso dopo che l'australiano ha recuperato da uno svantaggio e ha portato il punteggio a 3-4 nel secondo set. Popyrin ha conquistato tre punti consecutivi, sorprendendo con un dritto preciso lungo il sideline. Sinner, invece, ha risposto con una potente risposta che ha trovato il campo avversario, portando il punteggio a 40-0. La partita resta in equilibrio, con entrambi i tennisti che cercano di imporre il loro ritmo sul campo di Doha.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Esce la risposta di Popyrin. 30-0 Dritto vincente dell'azzurro che trova il lungolinea. Seconda. 15-0 Ace di Sinner! 3-4 GAME POPYRIN. Torna avanti nel punteggio l'australiano chiudendo il servizio con il dritto in uscita dalla battuta. Seconda palla. 40-15 Prima vincente per l'australiano. 30-15 Fuori ritmo con il rovescio Popyrin, dopo l'ottima spinta di dritto dell'azzurro. 30-0 Il passante di Sinner in back è troppo complicato. Popyrin gestisce lo scambio dall'inizio grazie al servizio. 15-0 In rete la risposta di Sinner, con Popyrin che era sceso a rete per la volée.