LIVE Sinner-Mensik 6-7 2-1 ATP Doha 2026 in DIRETTA | altoatesino in cerca del break della reazione

Jannik Sinner ha vinto il secondo set contro Mensik, portandosi sul 2-1 nel match di Doha 2026. La causa è la forte pressione da fondo campo che ha messo in difficoltà l’avversario, consentendo all’altoatesino di mantenere il servizio senza rischiare. Mensik ha tentato di reagire, ma Sinner ha risposto con precisione e pazienza. Ora il pubblico aspetta il momento in cui il giocatore italiano potrà sfruttare questa occasione per cercare il break decisivo. La partita continua, con il punteggio ancora in bilico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 GAME SINNER! Gioco a zero di Jannik che non ha rischiato niente grazie alla pressione da fondo campo. Seconda palla. 40-0 Esce la difesa del ceco, con Sinner che è stato bravissimo a colpire sia di dritto che di rovescio costringendo l’avversario all’errore. 30-0 Altra palla corta, ma altro errore di Mensik. La palla si ferma in rete. 15-0 Subito una prima vincente ad inizio gioco per Sinner! 1-1 GAME MENSIK. Smash vincente del ceco che evita il break nonostante sia andato ai vantaggi. A-40 Prima esterna profondissima del 2005. La risposta di Sinner si ferma sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Mensik 6-7 2-1, ATP Doha 2026 in DIRETTA: altoatesino in cerca del break della reazione LIVE Sinner-Mensik 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in cerca del break decisivo per vincere il primo setJannik Sinner ha perso il primo set contro Arthur Mensik a Doha 2026, a causa di un ace decisivo dell’avversario. LIVE Sinner-Mensik 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break contro il solido servizio cecoL'incontro tra Sinner e Mensik a Doha si è concluso con un punteggio di 2-3, a causa di alcuni errori e di un servizio molto stabile da parte del tennista ceco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova un possibile nuovo rivale; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mensik, quarti dell'Atp 500 di Doha; Sinner-Mensik LIVE giovedì alle 19.30 su Sky; Jakub Mensik v Jannik Sinner (19/02/2026). Sinner-Mensik LIVE, diretta all’ATP Doha 6-7: il ceco vince il primo setSinner sfida Mensik nei quarti di finale dell'ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it Doha, Sinner-Mensik 1-1: gli aggiornamenti LIVECLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www.supertennis.tv/News/Atp/sinner-mensik-doha-quarti-cronaca-risultato-diretta] ... sport.tiscali.it Eccoci qui, è il momento di #Sinner a Doha con Mensik. Vi auguro una buona partita, io sarò divisa con la finale di pattinaggio di figura femminile di Milano Cortina 2026 che, purtroppo, è sovrapposta. x.com Il match tra Sinner e Mensik sarà trasmesso oggi, 19 febbraio alle 18:40 ora italiana su sky sport e Now. FORZAA facebook