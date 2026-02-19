Jannik Sinner ha perso il primo set contro Arthur Mensik a Doha 2026, a causa di un ace decisivo dell’avversario. La partita si sta sviluppando su un campo veloce e il tennista italiano cerca di risalire il punteggio, spinto dalla voglia di conquistare il break che potrebbe cambiare l’inerzia del match. A 40-30, Sinner risponde con un colpo fortunato, toccando il nastro e mandando la palla nel campo avversario. La sfida continua tra i due, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 La risposta di Jannik è vincente, grazie alla deviazione del nastro. 40-15 Esce il rovescio di Sinner, con il ceco che è ancora sceso nei pressi della rete. 30-15 Altro ottimo passante dell’azzurro, la volée di Mensik è inutile. 30-0 Stecca il dritto Sinner! 15-0 Prima di Mensik. 4-4 GAME SINNER! Jannik rischia ma trova il servizio con un passante di rovescio. A-40 Altro ottimo servizio di Sinner. 40-40 Spinge la risposta Mensik ma non trova il campo. Seconda, attenzione. 30-40 Il recupero di Sinner a rete non trova fortuna ed esce. Palla break per il ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Mensik 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurro è in cerca del break decisivo per vincere il primo set

LIVE Sinner-Mensik 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break contro il solido servizio cecoL'incontro tra Sinner e Mensik a Doha si è concluso con un punteggio di 2-3, a causa di alcuni errori e di un servizio molto stabile da parte del tennista ceco.

LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Alcaraz perde il primo set con Khachanov! Dopo tocca all’azzurroIl match tra Sinner e Mensik a Doha 2026 si svolge sotto i riflettori, dopo che Alcaraz ha perso il primo set contro Khachanov.

