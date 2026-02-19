LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | quinta piazza per Giulia Murada tra poco la finale maschile

Giulia Murada si posiziona al quinto posto nella gara di sci alpinismo, una performance determinata dalla forte pioggia che ha reso il percorso più difficile. La competizione si svolge in vista delle Olimpiadi 2026, e l’atleta italiana sta dando il massimo per qualificarsi alla finale. Poco dopo, si svolgerà la finale maschile, che promette emozioni intense. Intanto, Marianne Fatton sorprende tutti vincendo la gara femminile, battendo la favorita Emily Harrop. La giornata si dà così ricca di colpi di scena e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:58 Vittoria sorprendente della svizzera Marianne Fatton dinanzi alla francese Emily Harrop. Bronzo alla spagnola Ana Alonso Rodriguez. Quinta posizione per Giulia Murada, sfuma dunque la medaglia. 13:58 Purtroppo un cambio lento dell'azzurra, se ne va anche la francese Ravinel, saldamente in terza posizione. 13:57 Scappa via la francese Harrop, che vuole confermare il ruolo di favorita. Giulia risale in quarta posizione prima del cambio di materiali che porterà alla scalinata. 13:56 Piccola incertezza in partenza per l'azzurra, che approccia la salita dalla quinta posizione.