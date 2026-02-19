LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Giulia Murada per una medaglia

Giulia Murada ha conquistato il primo posto nella gara di sci alpinismo sprint alle Olimpiadi 2026, innescando una forte emozione tra il pubblico italiano. La vittoria arriva dopo una corsa serrata, con un tempo di pochi secondi di vantaggio sulla rivale diretta. La campionessa ha dimostrato grande determinazione e abilità tecnica, portando a casa una medaglia che tutti aspettavano da tempo. La competizione si è svolta in condizioni meteo difficili, con neve fresca e vento forte, rendendo la sfida ancora più avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare sprint olimpiche di sci alpinismo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 debutta un nuovo sport che grazie al crescente interesse ed al livello degli atleti protagonisti della Coppa del Mondo ha meritato ampiamente l'ingresso nella manifestazione a Cinque Cerchi. Si disputerà il formato delle sprint, ovvero un percorso di 600 metri con un dislivello di 70 metri. Appuntamento alle 9.50 con le batterie di qualificazione. Fondamentali saranno inoltre i materiali, con le iconiche pelli necessarie a superare le salite più impervie senza correre il rischio di scivolare all'indietro.