LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | nuovo sport Giulia Murada sogna una medaglia

Giulia Murada partecipa alle gare di sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, un evento che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati. La sua presenza deriva dall’aumento della popolarità di questo nuovo sport nel mondo dello sci. Oggi si svolge la prova sprint, un formato rapido e spettacolare, che potrebbe portarla a conquistare una medaglia. La competizione si svolge in un tracciato montano con condizioni climatiche variabili. Seguite con noi la diretta di questa sfida ad alta quota.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare sprint olimpiche di sci alpinismo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 debutta un nuovo sport che grazie al crescente interesse ed al livello degli atleti protagonisti della Coppa del Mondo ha meritato ampiamente l’ingresso nella manifestazione a Cinque Cerchi. Si disputerà il formato delle sprint, ovvero un percorso di 600 metri con un dislivello di 70 metri. Appuntamento alle 9.50 con le batterie di qualificazione. Fondamentali saranno inoltre i materiali, con le iconiche pelli necessarie a superare le salite più impervie senza correre il rischio di scivolare all’indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

