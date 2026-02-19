LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Murada gestisce e avanza in semifinale De Silvestro ripescata fuori Boscacci Si riparte alle 12.55

Murada ha vinto la sua manche e si è qualificata per la semifinale, mentre Boscacci è stata eliminata. La gara di sci alpinismo, valida per le qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024, si è svolta oggi con condizioni meteo favorevoli. De Silvestro è stata ripescata dopo aver concluso al secondo posto nella sua batteria. La competizione riprenderà alle 12.55 con le sfide successive. I fan attendono con entusiasmo gli sviluppi della corsa, che prosegue senza sosta sul tracciato di Cortina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:59 Termina per il momento qui la DIRETTA LIVE delle sprint di sci alpinismo. Appuntamento alle 12.55! 10:57 Si ripartirà alle 12.55 con le semifinali femminili. Murada e De Silvestro inserite nella seconda heat con Jagercikova (SVK), Paller (GER), Ravinel (FRA) ed Ulrich (SUI). 10:55 Lucky loser il cinese Bu Luer, l’americano Smith e l’australiano Bellingham. 10:53 2:43.2 e vittoria della batteria per Lietha davanti al francese Anselmet ed al norvegese Klette. 10:53 Accelera il francese, che torna in posizione di qualificazione. Domina intanto lo svizzero Lietha. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Murada gestisce e avanza in semifinale. De Silvestro ripescata, fuori Boscacci. Si riparte alle 12.55 LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Murada gestisce e avanza in semifinale. De Silvestro ripescata, fuori BoscacciMurada ha conquistato la semifinale nello sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, spinta dalla sua forza durante la sprint. Sci alpinismo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Murada, De Silvestro e Boscacci per stupireL’Italia si prepara alle Olimpiadi 2026 con una squadra di sci alpinismo composta da Murada, De Silvestro e Boscacci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: nuovo sport, Giulia Murada sogna una medaglia; Diretta Milano Cortina 2026, medaglie Italia: news e risultati Olimpiadi live oggi 19 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina, l'Italia punta alle medaglie nello Sci alpinismo: il programma delle gare. Sci alpinismo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari sprint, programma, streaming, italiani in garaLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nelle ultime tre giornate di gare. Ancora numerose però sono le medaglie da assegnare nelle ... oasport.it LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Giulia Murada per una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare sprint olimpiche di sci alpinismo. Ai Giochi di ... oasport.it MILANO CORTINA | Sprint e staffetta mista, sci alpinismo tra scale e pendii. Le prime storiche medaglie alle Olimpiadi, ecco come funzionano le gare. #ANSA facebook Il fotofinish delle Olimpiadi più bello di sempre Si chiama Nazgul ed è il cane lupo che ha tagliato il traguardo durante la gara sprint dello sci di fondo Nazgul è già la star di questi Giochi Invernali Guarda le Olimpiadi di #MilanoCortina2026 su #DAZ x.com