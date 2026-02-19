LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Murada gestisce e avanza in semifinale De Silvestro ripescata fuori Boscacci

Murada ha conquistato la semifinale nello sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, spinta dalla sua forza durante la sprint. La gara si svolge tra salite ripide e discese veloci, e l’atleta italiana ha saputo mantenere il ritmo. De Silvestro torna in gara grazie al ripescaggio, mentre Boscacci si ferma prima di arrivare in finale. A pochi metri dalla fine, Kistler, Filippov e Drion guadagnano un vantaggio significativo sui loro avversari. La competizione si fa sempre più intensa tra gli atleti che cercano il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Kistler, Filippov e Drion scavano un buon gap sui rivali al termine della scalinata. Ora l'ultima breve sezione di salita, poi gli atleti si proietteranno nella discesa conclusiva. 10:40 Partiti. Lungo le prime rampe della salita prendono la testa della corsa lo svizzero Kistler ed il belga Drion. 10:37 Si prosegue con la seconda batteria. Impegnati Smith (USA), Filippov (AIN), Kistler (SUI), Drion (BEL), Looden (NOR) e Bellingham (AUS). 10:33 2:37.9 il crono firmato da uno scatenato Oriol Cardona Coll. Seconda piazza per l'altro spagnolo Ferrer Martinzer, terzo il francese Giner Dalmasso.