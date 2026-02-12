La partita tra Wolfsburg e Juventus nel calcio femminile è iniziata con ritmo intenso. Le bianconere hanno subito spinto forte, cercando di mettere sotto pressione le avversarie fin dai primi minuti. La partita è ancora aperta, ma le italiane sembrano determinate a fare la loro partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Buon inizio delle bianconere che spingono e creano pressing organizzato. 3? Spinge subito la Juventus dalla fascia sinistra con la coppia Carbonell e Bonansea. 1? Inizia la partita! 18.43 Tutto pronto per l’inizio della partita. 18.39 Ingresso in campo delle giocatrici, inno della Champions League in corso. 18.34 Le tedesche al momento sono al secondo posto in classifica, dietro il Bayern Monaco. La distanza è di 12 punti, ma il Wolfsburg ha due sfide in meno. Le biancoverdi alle loro spalle hanno fatto il vuoto e sono reduci da cinque successi di fila in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte!

LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte dalla panchina, titolare VangsgaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Nonostante il Wolfsburg sia una grande squadra, i precedenti in realtà sono dalla parte della Juventus. oasport.it

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento x.com