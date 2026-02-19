LIVE Juventus-Wolfsburg Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Ana Capeta parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Boattin, Wälti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godø; Beccari, Ana Capeta. Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Linder, Küver, Dijkstra, Bjelde; Peddemors, Kielland, Minge; Endemann, Beerensteyn, Huth. 17.38 Buonasera e benvenuti alla diretta di Juventus-Wolfsburg di Champions League femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, le bianconere si giocano l’accesso al prossimo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Ana Capeta sblocca la partita!Questa sera la Juventus torna a vincere in Champions League femminile.

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Ana Capeta di testa sfiora la doppietta!Questa sera la Juventus di calcio femminile batte 1-0 il Wolfsburg nella partita di Champions League in diretta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anteprima spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, giovedì: Wolfsburg-Juventus, Atleti-Man United; LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio; Juve Women-Wolfsburg: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions; UWCL | Dove vedere Wolfsburg-Juventus Women.

Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Wom ... juventusnews24.com

Juventus Women Wolfsburg streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions LeagueJuventus Women Wolfsburg streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: oggi, giovedì 19 febb ... juventusnews24.com

Dove vedere Juventus Women Wolfsburg Tutte le info facebook

#Juventus, Women per la storia in Champions: #Canzi e #Walti sul Wolfsburg x.com