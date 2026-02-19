LIVE Juventus-Wolfsburg 0-0 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | Vangsgaard parte dalla panchina!

La partita tra Juventus e Wolfsburg si è conclusa 0-0, a causa di una difesa ben organizzata da entrambe le squadre. La Juventus ha tentato di imporre il ritmo, ma ha trovato un avversario compatto e difficile da superare. Vangsgaard, che era in panchina, ha visto la sua squadra creare diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. Questa sfida fa parte della fase a gironi della Champions League femminile 2026. Le due formazioni torneranno in campo nella prossima partita, sperando di trovare il gol.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Dopo aver segnato una sola rete nelle sue prime 25 presenze in UEFA Women's Champions League, Amalie Vangsgaard della Juventus è andata a segno in due delle sue ultime tre match. 18.27 Il Wolfsburg non è ancora riuscito ad avere la meglio sulla Juventus Women nelle tre precedenti sfida finora. Inserite nello stesso gruppo, il girone A della UEFA Women's Champions League 202122, le due rose hanno dato vita a match molto equilibrate. 18.22 A sorpresa Vangsgaard parte dalla panchina, sarà l'arma del secondo tempo. 17.39 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Boattin, Wälti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godø; Beccari, Ana Capeta.