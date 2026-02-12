LIVE Wolfsburg-Juventus 0-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Vangsgaard raddoppia il risultato!

Questa sera la Juventus di calcio femminile batte 2-0 il Wolfsburg nella partita valida per la Champions League. Vangsgaard segna il secondo gol e chiude la partita. La squadra di coach Guarino fa cambi importanti: fuori Capeta e Kullberg, dentro Calligaris e Beccari. La partita continua con ritmo e intensità, i tifosi sono in attesa di altri aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Fuori Ana Capeta e Kullberg, dentro Calligaris e Beccari nella Juventus. 66? Pronti altri cambi per la Juventus. 64? Stolen Godo non arriva sul secondo palo, poteva essere il tris bianconero. 62? Gooooooooooooooooool, Vangsgaard, tiro fortuito che finisce sul secondo palo con deviazione, Wolfsburg-Juventus 0-2 femminile. 60? Attacca ora la Juventus. 58? Ammonita Stolen Godo, punizione pericolosa per il Wolfsburg. 56? Fuori Walti e dentro Schatzer nella Juventus. 54? Primi cambi per la Juventus in arrivo. 52? Bonansea al volo manda alto. 50? Ana Capeta di testa impegna Johannes.

