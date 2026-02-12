LIVE Wolfsburg-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli parte dalla panchina titolare Vangsgaard

Questa sera si gioca una partita importante di Champions League femminile tra Wolfsburg e Juventus. Girelli parte dalla panchina, mentre Vangsgaard è in campo come titolare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco fa, e lo spettacolo promette battaglia tra le due squadre.

18.18 Ecco le formazioni ufficiali: Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Kleinherne, Lattwein, Kielland, Bussy, Bergsvand, Pujols. Allenatore: Lerch. Juventus Women: De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken; Bonansea, Brighton, Walti, Carbonell; Godo; Capeta, Vangsgaard. A disposizione: Rusek, Rosucci, Schatzer, Beccari, Girelli, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Cambiaghi, Gallina. Allenatore: Massimiliano Canzi. 18.16 Buonasera e benvenuti alla diretta di Wolfsburg-Juventus Women.

