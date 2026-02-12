LIVE Wolfsburg-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli parte dalla panchina titolare Vangsgaard

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si gioca una partita importante di Champions League femminile tra Wolfsburg e Juventus. Girelli parte dalla panchina, mentre Vangsgaard è in campo come titolare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco fa, e lo spettacolo promette battaglia tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Ecco le formazioni ufficiali: Wolfsburg:  Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Kleinherne, Lattwein, Kielland, Bussy, Bergsvand, Pujols. Allenatore: Lerch. Juventus Women: De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken; Bonansea, Brighton, Walti, Carbonell; Godo; Capeta, Vangsgaard. A disposizione: Rusek, Rosucci, Schatzer, Beccari, Girelli, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Cambiaghi, Gallina. Allenatore: Massimiliano Canzi. 18.16 Buonasera e benvenuti alla diretta di Wolfsburg-Juventus Women. 🔗 Leggi su Oasport.it

live wolfsburg juventus champions league calcio femminile in diretta girelli parte dalla panchina titolare vangsgaard

© Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte dalla panchina, titolare Vangsgaard

Approfondimenti su Wolfsburg Juventus

LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte titolare!

LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte titolare!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Wolfsburg Juventus

Argomenti discussi: LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata; Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; UWCL | Juventus Women-Wolfsburg all’Allianz Stadium: inizia la vendita dei biglietti; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

live wolfsburg juventus championsLIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio ... oasport.it

Juve Women a Wolfsburg, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi vuole l'impresaNonostante il Wolfsburg sia un'ottima squadra, i precedenti in realtà sono dalla parte delle bianconere. Negli unici due incontri tra le due squadre, infatti, le tedesce non hanno mai vinto. Il ... tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.