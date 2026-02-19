LIVE Italia-Svizzera 5-9 Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | niente miracoli! Azzurri sconfitti ed eliminati

L’Italia è stata eliminata nel match di curling contro la Svizzera, conclusosi con il punteggio di 5-9. La causa della sconfitta sta nella forza della squadra svizzera, che non aveva mai perso prima di questa partita. Gli azzurri hanno lottato, ma non sono riusciti a invertire il risultato, nonostante gli sforzi. La partita si è giocata nel rispetto delle regole e ha dimostrato la superiorità degli avversari. Con questa sconfitta, l’Italia si ferma ai quarti di finale e lascia spazio alla prossima sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 11.19: Tanti rimpianti per l'Italia che doveva compiere un miracolo oggi perchè la Svizzera non aveva mai perso e si capisce il motivo. Gli azzurri hanno giocato al di sotto dei loro standard in troppe occasioni dopo un avvio di torneo molto promettente. Era l'occasione giusta per rompere un tabù, per entrare fra le prime quattro al momento e gli azzurri, sul ghiaccio di casa, l'hanno gettata al vento, inutile girarci attorno 11.17: Doppio punto svizzero e l'Italia è eliminata. Vincono gli elvetici 9-5, Quanti rimpianti per la squadra italiana.