LIVE Italia-Svizzera 1-3 Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | punto nel quarto end per gli appannati azzurri

Durante la partita tra Italia e Svizzera, il risultato di 1-3 deriva da un errore di Retornaz nel quarto end. La squadra azzurra ha sbagliato un tiro semplice, permettendo agli svizzeri di segnare un punto. La partita si sta rivelando difficile per gli italiani, che sembrano meno concentrati rispetto agli avversari. La Svizzera ha approfittato di questa occasione, mantenendo il vantaggio. La gara prosegue con gli azzurri che cercano di reagire, ma il punteggio resta invariato a 1-3. La sfida continua fino alla fine.

10.00: Proprio non ci siamo! Tiro facile per Retornaz per annullare l'end, bocciata piena e punto azzurro con mano che passa alla Svizzera, 1-3. Per ora tutto molto male per gli azzurri 9.57: Sbaglia anche Mosaner che non trova la doppia bocciata, resta una stone svizzera a punto prima degli ultimi 4 tiri 9.54: Non ci siamo! Sbaglia anche Arman, di questo passo i sogni finiscono all'alba. Due punti svizzeri dopo 8 tiri del quarto end 9.50: Due stone svizzere a punto dopo 4 tiri del quarto end 9.47: Mano rubata dagli svizzeri che piazza la stone a punto, Retornaz cerca la difficilissima bocciata da due punti ma deve cedere la mano, 0-3