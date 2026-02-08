LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | azzurri sconfitti ma matematicamente qualificati
Questa mattina si sono giocati i match di curling misto alle Olimpiadi. L’Italia ha perso contro la Gran Bretagna 6-9, ma grazie ai risultati degli altri incontri si è comunque qualificata matematicamente ai quarti di finale. La partita è stata combattuta, con gli azzurri che hanno provato a reagire fino alla fine, anche se non sono riusciti a rimontare il punteggio. Ora, gli atleti italiani si preparano per il prossimo passo nella competizione.
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida fra Italia e Gran Bretagna termina qui! Una sconfitta che alla fine è risultata indolore per la squadra azzurra, ma in caso di nuovo match nelle fasi finali contro i britannici servirà alzare l'asticella. 20.55 Se l'Italia batterà gli USA; concluderà il round robin al 2° posto e affronterà nuovamente gli americani nella semifinale di domani alle 18.05. In caso di sconfitta ritroverà invece la Gran Bretagna nel penultimo atto.
