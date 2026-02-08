LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | azzurri sconfitti ma matematicamente qualificati

Questa mattina si sono giocati i match di curling misto alle Olimpiadi. L’Italia ha perso contro la Gran Bretagna 6-9, ma grazie ai risultati degli altri incontri si è comunque qualificata matematicamente ai quarti di finale. La partita è stata combattuta, con gli azzurri che hanno provato a reagire fino alla fine, anche se non sono riusciti a rimontare il punteggio. Ora, gli atleti italiani si preparano per il prossimo passo nella competizione.

Questa mattina si sono giocati i match di curling misto alle Olimpiadi. L'Italia ha perso contro la Gran Bretagna 6-9, ma grazie ai risultati degli altri incontri si è comunque qualificata matematicamente ai quarti di finale. La partita è stata combattuta, con gli azzurri che hanno provato a reagire fino alla fine, anche se non sono riusciti a rimontare il punteggio. 20.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida fra Italia e Gran Bretagna termina qui! Una sconfitta che alla fine è risultata indolore per la squadra azzurra, ma in caso di nuovo match nelle fasi finali contro i britannici servirà alzare l'asticella. 20.55 Se l'Italia batterà gli USA; concluderà il round robin al 2° posto e affronterà nuovamente gli americani nella semifinale di domani alle 18.05. In caso di sconfitta ritroverà invece la Gran Bretagna nel penultimo atto. Questa mattina, gli azzurri di curling hanno affrontato la Gran Bretagna in una partita molto combattuta. Gli azzurri di curling stanno affrontando una partita molto intensa contro la Gran Bretagna. 19.32 Stavolta non sbaglia Mouat, il suo tiro si ...

