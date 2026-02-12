L’Italia perde 2-4 contro la Svizzera nel match di curling femminile alle Olimpiadi. La squadra azzurra fatica a tenere il passo delle avversarie e subisce un doppio punto nel quinto end, compromettendo il risultato finale. La partita, seguita in diretta, continua a tenere alta l’attenzione sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.19: Paetz riesce di giustezza a mettere a segno anche il secondo punto e regala il primo vantaggio importante alle svizzere dopo ul quinto end: 2-4 10.12: Un solo punto per la Svizzera quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 10.07: Bocciata sulle guardie non perfetta delle svizzere che riescono comunque a tenere la stone a punto dopo 8 tiri 10.04: Stone svizzera a punto dopo 5 tiri del quinto end ma c’è una stone azzurra attaccata a quella svizzera 9.59: L’Italia è costretta a prendersi il punto con la bocciata precisa di Constantini e pareggia dopo 4 end: 2-2 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppio punto elvetico nel quinto end

