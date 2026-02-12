LIVE Italia-Svizzera 2-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | doppio punto elvetico nel quinto end

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia perde 2-4 contro la Svizzera nel match di curling femminile alle Olimpiadi. La squadra azzurra fatica a tenere il passo delle avversarie e subisce un doppio punto nel quinto end, compromettendo il risultato finale. La partita, seguita in diretta, continua a tenere alta l’attenzione sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.19: Paetz riesce di giustezza a mettere a segno anche il secondo punto e regala il primo vantaggio importante alle svizzere dopo ul quinto end: 2-4 10.12: Un solo punto per la Svizzera quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 10.07: Bocciata sulle guardie non perfetta delle svizzere che riescono comunque a tenere la stone a punto dopo 8 tiri 10.04: Stone svizzera a punto dopo 5 tiri del quinto end ma c’è una stone azzurra attaccata a quella svizzera 9.59: L’Italia è costretta a prendersi il punto con la bocciata precisa di Constantini e pareggia dopo 4 end: 2-2 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia svizzera 2 4 curling femminile olimpiadi in diretta doppio punto elvetico nel quinto end

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppio punto elvetico nel quinto end

Approfondimenti su Italia Svizzera 2026

LIVE Italia-Svizzera 1-2, Europei curling 2025 in DIRETTA: doppio punto elvetico nel secondo end

LIVE Italia-Norvegia 2-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel quinto end

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

Video BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 ?

Ultime notizie su Italia Svizzera 2026

Argomenti discussi: Ecco la vera Italia: Svizzera travolta 12-4, rivivi il LIVE-Blog; LIVE Italia-Svizzera 12-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: vittoria netta che rilancia gli azzurri in classifica!; Giorno 1 | Curling: Italia - Svizzera Streaming | DAZN IT; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in semifinale: Italia - USA nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di.

live italia svizzera 2LIVE Italia-Svizzera 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.12: Un solo punto per la Svizzera ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.