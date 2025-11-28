LIVE Italia-Svizzera 5-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto elvetico nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11. Stone azzurra a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 10.08: Nell’altra semifinale dopo 8 end Scozia-Svezia 4-5 10.07: Un solo punto svizzero nel settimo end! Partita tiratissima ed appassionante. Grande equilibrio fra le due squadre 10.05: Un punto sicuro per la Svizzera, si misura per il secondo. vediamo se stavolta i millimetri premiano l’Italia 10.04: Corta la bocciata di Retornaz che cercava di promuovere la guardia. Fiato sospeso. 10.03: Resta una stone svizzera a punto prima degli ultimi due tiri ma ce ne sono due vicinissime al punto. Vediamo la scelta di retornaz che prima ha piazzato una guardia a copertura della stone azzurre 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
