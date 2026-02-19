LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | secondo end annullato

L'incontro tra Italia e Gran Bretagna nel curling femminile si è concluso con un punteggio di 3-4, a causa di un secondo end annullato. Le britanniche hanno mantenuto il controllo durante tutta la partita, portando avanti una strategia efficace. Al nono end, le giocatrici britanniche sono riuscite a conservare il possesso del martello, impedendo alle italiane di recuperare. La partita continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse ogni mossa sul ghiaccio. Resta da vedere come evolverà il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37: Altra mano annullata dalle britanniche che tengono il martello quando si entra nel nono end, sempre 3.4 1632: Doppia bocciata di Mathis che lascia tre stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri al termine dell'end 16.24: Due stone britanniche a punto dopo i primi 4 tiri dell'ottavo end 16.20: Constantini non tiene nella casa la stone dopo l'ultima bocciata e la Gran Bretagna annulla la mano. Siva all'ottavo end, mano per la Gran Bretagna 16.14: Doppia bocciata delle britanniche che liberano la casa dalle stone azzurre e tengono due stone a punto a 6 tiri dalla fine dell'end