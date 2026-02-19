L'incontro tra Italia e Gran Bretagna si ferma con il punteggio di 3-4 dopo un settimo end annullato, a causa di un errore di Mathis. La giocatrice britannica ha sbagliato due tiri consecutivi, permettendo alle avversarie di segnare tre punti. La partita si svolge alle Olimpiadi di Pechino, con le squadre impegnate in un momento decisivo del match. La tensione aumenta mentre le azzurre cercano di recuperare, ma i loro tiri si complicano. La gara prosegue con le squadre ancora in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37: Doppia bocciata di Mathis che lascia tre stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri al termine dell’end 16.24: Due stone britanniche a punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end 16.20: Constantini non tiene nella casa la stone dopo l’ultima bocciata e la Gran Bretagna annulla la mano. Siva all’ottavo end, mano per la Gran Bretagna 16.14: Doppia bocciata delle britanniche che liberano la casa dalle stone azzurre e tengono due stone a punto a 6 tiri dalla fine dell’end 16.09: Una stone britannica a punto dopo sei tiri del settimo end 16.01: Doppio punto di Constantini che accorcia le distanze nel sesto end 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: settimo end annullato

LIVE Italia-Gran Bretagna 0-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: primo punto per le britanniche nel secondo end

