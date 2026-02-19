LIVE Italia-Gran Bretagna 0-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | primo punto per le britanniche nel secondo end

Da oasport.it 19 feb 2026

L’Italia ha subito un punto dalla Gran Bretagna nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una strategia sbagliata nel secondo end. Le britanniche hanno piazzato con precisione le pietre, ottenendo il primo vantaggio della partita. Le azzurre sono riuscite a segnare due punti nel terzo end, ma il loro tentativo di recupero si è interrotto a pochi tiri dalla fine. La partita resta aperta, con entrambe le squadre pronte a spingere fino all’ultimo tiro. La sfida continua con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine del terzo end 15.03: Stone azzurra a punto a metà del terzo end 14.56: La bocciata regala il primo punto alla squadra britannica: 0-1. Bene le azzurre che hanno costretto le avversarie a prendere il punto 14.50: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi sei tiri dell’end 14.46: Una stone azzurra a punto dopo 6 tiri del secondo end 14.40: Prima end annullata 14.35: Bocciate e contro bocciate nei primi tiri del primo end 14.30: Inizia l’incontro, mano per la Gran Bretagna 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

