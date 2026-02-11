Arvid Lindblad si prende la vetta del test a Sakhir, chiudendo un giro in 1:38.655. Piastri non riesce a migliorarsi e resta dietro di poco, mentre Hamilton inizia a spingere e sale in quarta posizione. La giornata di prove continua con sorprese e tanti spunti per gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.21 Arvid Lindblad chiude un altro giro in 1:38.655 e non migliora per 610 millesimi. Lewis Hamilton torna ai box, mentre rimane in pista Carlos Sainz in 1:39.092 e sale in quarta posizione a 1.147. 09.18 Arvid Lindblad fa segnare il record nel T1, migliora nel T2 e chiude il suo 25° giro con il tempo di 1:37.945 e vola al comando! 19 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri e 194 su Max Verstappen. Lewis Hamilton sale in quarta posizione in 1:39.269 a 1.324 con le medie. 09.15 Carlos Sainz monta le gomme soft, inizia a spingere e sale in terza posizione in 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lindblad prende la vetta su Piastri, Hamilton inizia a spingere ed è 4°

Approfondimenti su F1 Test Sakhir2026

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

La giornata di test a Sakhir si surriscalda con Russell che si prende la vetta della classifica, lasciando gli altri a inseguire.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano

Ultime notizie su F1 Test Sakhir2026

Argomenti discussi: L'aba di una nuova era: test Bahrain, Day-1 LIVE; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; Test F1 2026 in Bahrain, come vederli in TV e in diretta su Sky: programma e orari dei primi 3 giorni.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lindblad prende la vetta su Piastri, Hamilton inizia a spingere ed è 4°CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.15 Carlos Sainz monta le gomme soft, inizia a spingere e sale in terza posizione in 1:39.304 a 1.340 da Oscar ... oasport.it

Test Bahrain-1 day-1 sessione mattutina: Russell al comando – DIRETTALa diretta testuale della prima mattinata di test in Bahrain sul circuito di Sakhir, attesa per la Ferrari SF26 ... formulapassion.it

LIVE #F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-1! Si inizia a fare sul serio in pista - #F1Testing #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Norris #Piastri #Antonelli #Russell #Alonso x.com

Il silenzio del deserto del Bahrain ha le ore contate. Domattina, l'urlo delle nuove monoposto squarcerà la quiete di Sakhir, dando il via ufficiale ai test pre-stagionali. In questo contesto, a fare la voce grossa è la Ferrari, arrivata ai box con le idee chiarissime e - facebook.com facebook