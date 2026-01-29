LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | in attesa di Ferrari e Aston Martin iniziano Antonelli e Verstappen

Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono scesi in pista per il primo giorno di test. Mentre Ferrari e Aston Martin non sono ancora in azione, hanno già iniziato Antonelli e Verstappen. La Haas, invece, non ha ancora girato e tornerà domani per completare i tre giorni di prove previsti. Gli appassionati restano in attesa di vedere come si comporteranno le scuderie più attese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 Non vedremo in azione Haas che tornerà in pista domani per completare i 3 giorni previsti di lavoro. Per il momento poca azione in pista. 9.15 Mercedes e Red Bull hanno mosso già i primi passi della giornata. Per il team di Brackley è in azione Andrea Kimi Antonelli, per i "torelli", c'è Max Verstappen. 9.10 Sembra che l'esordio di Aston Martin avverrà con Lance Stroll mentre Fernando Alonso girerà nel pomeriggio. 9.05 Vedremo come si svilupperà questa prima fase di giornata. Mercedes è pronta per il suo ultimo giorno di lavoro, in azione anche Ferrari e Cadillac, mentre sembra che anche Red Bull sia in grado di girare dopo l'incidente di Hadjar.

