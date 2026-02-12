Questa mattina a Sakhir è ripresa la sessione di test della Formula 1. La Ferrari di Leclerc ha già preso il comando, mentre i piloti sono tornati in pista per le prove sul circuito del Bahrain. La giornata promette ancora molte emozioni e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 GREEN FLAG! Inizia la seconda sessione della giornata in Bahrain! 12.57 Immagini dal Bahrain Office views #McLarenF1 #F1Testing pic.twitter.comtjegMUTfj6 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 12, 2026 12.55 Come ieri le squadre potrebbero non entrare subito sul tracciato, una dinamica già vista nella giornata di ieri. 12.53 Restano quattro ore da disputare. Questa mattina di fatto abbiamo avuto una sola bandiera rossa, ancora una volta solo da problemi tecnici. 12.50 Si torna in pista tra 10 minuti! 12.48 Gabriel Bortoleto è pronto per salire in auto al posto di Nico Hulkenberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte! Ferrari al comando con Leclerc

La sessione di test a Sakhir si accende con Lando Norris che guida con la McLaren, mentre Charles Leclerc risale posizioni.

La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante.

