LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si comincia! Nuovo confronto tra la Ferrari e gli altri top team

Durante il test a Sakhir, Hamilton ha migliorato di quasi due secondi i tempi di Verstappen nei primi due settori, poi ha deciso di rientrare ai box senza completare il giro. La gara di oggi ha attirato molti appassionati che seguono con attenzione le prove dei piloti e delle squadre, alla ricerca di segnali di innovazione. Ferrari e altri team di vertice si sfidano ancora una volta per affinare le strategie e le vetture in vista delle prossime gare ufficiali. I test proseguono con un interesse crescente tra gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.07 Hamilton migliora di quasi due secondi i tempi di Verstappen nei primi due settori, poi non completa il giro e rientra ai box. 8.05 Il primo a far segnare un giro cronometrato valido è Verstappen sulla Red Bull con gomme C3 usate in 1'38?9. Questa sarà l'ultima giornata di pre-season per l'olandese, che domani lascerà il posto al compagno di squadra Isack Hadjar. 8.02 Subito in pista Verstappen, Hamilton, Russell, Norris e quasi tutti gli altri piloti impegnati in mattinata. 8.00 SEMAFORO VERDE! Comincia ufficialmente il day-2 dell'ultima finestra di test sulla pista di Sakhir. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si comincia! Nuovo confronto tra la Ferrari e gli altri top team George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull'aerodinamica Charles Leclerc con la Ferrari davanti a tutti, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Sono loro in vetta alla classifica dei tempi dopo la prima mattinata di test della Formula 1 a Sakhir.