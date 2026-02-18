LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si comincia alle 8.00

Alle 8:00, i test di Sakhir 2026 sono iniziati, dopo che le squadre hanno preparato le vetture e si sono radunate sul circuito per la prima giornata di prove. La mattina si concentra sulla verifica delle nuove configurazioni e sulla messa a punto delle monoposto, con piloti e ingegneri pronti a raccogliere i dati necessari. Oggi, le squadre cercano di ottimizzare le performance prima delle qualifiche ufficiali.

Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizia davvero a svelare i propri valori. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che i primi tre giorni di test qui nel Bahrain ci avevano regalato i primi spunti, con diverse vetture che hanno mostrato i primi scricchiolii a livello di affidabilità. Quale sarà il programma della giornata? La prima giornata dei secondi test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.