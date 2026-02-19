LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri svetta Verstappen in scia Migliora Antonelli Hamilton concentrato sul passo gara

Durante i test a Sakhir, Piastri ha segnato il miglior tempo, mentre Verstappen si è mantenuto nelle sue scia. La sessione ha visto anche una buona performance di Antonelli, che ha migliorato il suo crono, e Hamilton ha mantenuto alta la concentrazione sul passo gara. Dopo 13 giri, Hamilton è tornato ai box, mentre Verstappen ha completato un giro in 1’38”655. La pista si sta riscaldando e i team osservano attentamente le varie strategie di test. La giornata continua con molte novità in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Lewis Hamilton dopo 13 giri rientra ai box, mentre Verstappen gira in 1’38?655. Antonelli martella in 1’37?3, Piastri sta chiudendo bene il suo stint di gara in 1’37”. 15.49 1’38?463 per Hamilton che va sui tempi, da quando ha fatto il sorpasso su Ocon e dal decimo giro di questa simulazione del passo gara. Antonelli gira sempre in 1’37?4 molto bene, Piastri simula l’ultimo stint di gara in 1’37”, mentre Verstappen gira in 1’38” e mezzo. 15.47 1’37?893 per Hamilton con queste gomme dure, Antonelli gira in 1’37?3 molto bene. In 1’38” proseguono Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri svetta, Verstappen in scia. Migliora Antonelli, Hamilton concentrato sul passo gara LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell svetta e impressiona, Leclerc in top-3. Hamilton concentrato sul passo garaNella prima giornata di test a Sakhir nel 2026, George Russell ha stabilito il miglior tempo, sorprendendo gli spettatori e gli esperti. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri in vetta, Verstappen ottimo sul passo. Hamilton ai boxIl nome di Piastri spicca in cima alla classifica dei test di F1 a Sakhir 2026, dove ha segnato il miglior tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico. F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: la McLaren vola, poi Verstappen e le Mercedes. Hamilton indietro con la FerrariLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com