LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Russell svetta e impressiona Leclerc in top-3 Hamilton concentrato sul passo gara

Nella prima giornata di test a Sakhir nel 2026, George Russell ha stabilito il miglior tempo, sorprendendo gli spettatori e gli esperti. La sua Mercedes ha mostrato un passo deciso, mentre Charles Leclerc si è posizionato tra i primi tre, confermando la competitività della Ferrari. Lewis Hamilton si concentra sul passo gara, senza cercare tempi record. Le prove sul circuito del Bahrain continuano, con i team che cercano di raccogliere dati utili per le prossime sfide in campionato. La scena resta molto aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 George Russell Mercedes 1:33.459 2 Oscar Piastri McLaren +0.010 3 Charles Leclerc Ferrari +0.280 4 Lando Norris McLaren +0.593 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.699 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.801 7 Lewis Hamilton Ferrari +0.840 8 Carlos Sainz Williams +1.654 9 Franco Colapinto Alpine +1.795 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.804 11 Alexander Albon Williams +2.231 12 Liam Lawson Racing Bulls +2.294 13 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.319 14 Pierre Gasly Alpine +2.439 15 Lance Stroll Aston Martin +2.515 16 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.