LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri in vetta Verstappen ottimo sul passo Hamilton ai box

Il nome di Piastri spicca in cima alla classifica dei test di F1 a Sakhir 2026, dove ha segnato il miglior tempo. La giornata ha visto anche Verstappen mantenere un passo costante e promettente, mentre Hamilton si ferma ai box per alcune riparazioni. Le condizioni della pista sono ottimali e i piloti sfruttano al massimo le sessioni. A circa due ore dalla conclusione, le prove continuano senza sosta. La tensione tra i team cresce in vista delle prossime qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Lewis Hamilton è ancora fermo ai box a poco più di 2 ore dalla fine della giornata. Per il momento il Re Nero ha completato 43 giri e deve assolutamente macinare altri chilometri importanti. Il tempo perso questa mattina potrebbe farsi sentire. 14.51 Oscar Piastri gira in 1:33.116, piazza il record nel T3 e sfiora il suo 1:32.861 di prima. Andrea Kimi Antonelli fa segnare un 1:33.994 e non migliora per soli 119 millesimi. 14.48 Torna in pista Oscar Piastri sempre con gomme medie, lo segue anche Andrea Kimi Antonelli con le medie a sua volta. Sul tracciato anche Franco Colapinto, Alexander Albon, Sergio Perez e Liam Lawson.