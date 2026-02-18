LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc sempre in vetta Hamilton lavora sull’assetto Russell e Piastri ok sul passo gara

Charles Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026 con un tempo rapido, dimostrando un buon stato di forma sulla pista. La causa di questa performance è stata la strategia di setup adottata dalla sua squadra, che ha portato a miglioramenti evidenti rispetto alle precedenti sessioni. Hamilton ha invece effettuato solo un giro di prova prima di rientrare in pit-lane, concentrandosi sull’affinamento dell’assetto. Russell e Piastri mostrano un buon passo gara, mantenendo un ritmo stabile. La giornata prosegue con i piloti pronti a testare nuove soluzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 In realtà Hamilton fa semplicemente un giro di installazione e torna in pit-lane. 14.48 Hamilton rientra ai box e ritorna in pista. Sarà un nuovo time-attack? 14.45 1'34?239 per Hamilton che continua a simulare il time-attack e migliora la propria prestazione. Il britannico è a 0?560 dal compagno di squadra, perdendo un po' troppo nel t2 e nel t3. 14.43 Attendiamo anche Hamilton effettuare qualche prova sui long run, perché McLaren e Mercedes hanno dato risposte importanti. 14.42 In questo momento gira solo Bortoleto con l'Audi, sul passo dell'1'38" alto.