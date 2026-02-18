LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri convincente davanti a Leclerc Hamilton fermo ai box

Oscar Piastri ha dominato i test di Sakhir 2026, battendo Charles Leclerc grazie a una strategia più efficace. La sua vettura ha mostrato una buona affidabilità, permettendogli di migliorare costantemente i tempi. Leclerc si è concentrato su alcune prove di setup, ma senza riuscire a tenere il passo del rivale. Intanto, Lewis Hamilton resta fermo ai box, senza partecipare alle sessioni. La giornata prosegue con sfide intense tra i piloti, pronti a sfidarsi nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 1'36?416 per Russell che prosegue nel suo programma assai convincente con la Mercedes. 15.59 1'36?606 per Russell che continua a spingere in maniera convincente con la Mercedes. 15.56 In tutto questo, 1'36?56 per Russell come passo con la Mercedes. 15.54 Solo 24 giri di Lewis Hamilton e problemi per la Ferrari, non una buona notizia per la Rossa. 15.52 1'39?006 e 1'39?216 per Piastri che continua ad attestarsi su un ottimo livello. 15.49 1'38?825 e 1'38?866 gli ultimi due giri della McLaren di Piastri. 15.47 1'34?119 per Russell, non migliora, mentre Hadjar prova a migliorarsi e lo fa in 1'34?221 a 0?922 da Piastri.