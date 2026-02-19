LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris svetta in Bahrain Ferrari non gira per un problema tecnico

Lorenzo Norris ha dominato il test di Sakhir 2026 a causa di una migliore affidabilità della sua vettura rispetto alla Ferrari, che ha dovuto interrompere le prove per un guasto tecnico. Il pilota britannico ha percorso più giri rispetto agli altri, dimostrando un passo convincente sul circuito del Bahrain. La Ferrari ha dovuto interrompere le sessioni, lasciando spazio a Norris e agli altri piloti di proseguire con i test. La giornata resta aperta a molte sorprese, mentre i team analizzano le prime performance.

10.40 Anche Russell torna sul tracciato con la Mercedes. 10.38 Norris ritorna in pista, nel frattempo. Vedremo cosa verrà fuori da questo run del britannico della McLaren. 10.36 Come detto, dal box della Ferrari hanno fatto capire che non si tratta di un problema di power unit. Sarà il cambio? Si spera di vedere Hamilton in pista. 10.33 Terminato anche il run di Norris, mentre in Ferrari ancora "garage chiuso" e a lavoro sulla macchina di Hamilton. Un vero peccato, perché si rischia di non vedere la Rossa in pista in questa sessione mattutina. 10.29 Russell, completato il suo run molto veloce se giudicato con benzina bordo, è tornato ai box, mentre Norris continua a girare sul passo dell'1'41".