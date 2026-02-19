LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris il più veloce in Bahrain Ferrari ferma ai box per un problema tecnico

Luca Norris ha segnato il miglior tempo durante il primo giorno di test a Sakhir, in Bahrain, a causa di un problema tecnico che ha fermato la Ferrari ai box. Il pilota della McLaren ha completato un giro in 1’38”452, dimostrando un buon ritmo. Nel frattempo, Verstappen ha ottenuto un tempo di 1’39”896, mentre Russell si è avvicinato ai suoi avversari con 1’38”393, migliorando leggermente le sue performance. La giornata si è conclusa con alcune difficoltà per le scuderie, mentre i team continuano a lavorare per ottimizzare le vetture.

10.24 1'38?452 per Russell che sale un po' coi tempi, mentre Norris e Verstappen fanno giri più lenti: 1'40?393 per il britannico della McLaren e 1'39?896 per l'olandese della Red Bull. 10.21 1'39?712 per Norris e 1'39?690 per Verstappen, mentre Russell gira in 1'38?1. 10.19 In questo giro, Norris alza un po' i suoi tempi in 1'40?017 mentre Verstappen gira in 1'39?711, Russell anche sale leggermente, ma è sempre nettamente più veloce in 1'38?081. Chiaramente, sono discorsi da prendere con le molle perché non sappiamo i livelli di benzina delle vetture.