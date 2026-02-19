LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris alza la voce in Bahrain Ferrari ferma ai box per un problema tecnico

L'incidente di Norris durante il test di Sakhir nel 2026 è stato causato da un problema tecnico alla sua McLaren, che lo ha costretto a fermarsi ai box. Il pilota britannico ha alzato la voce, mostrando tutta la sua frustrazione per i tempi persi. La Ferrari, invece, si è fermata anch’essa ai box, ma per motivi differenti. La giornata di prove si sta rivelando difficile per entrambe le scuderie, mentre Norris spinge per recuperare terreno in vista della stagione. La situazione resta sotto stretta osservazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 McLaren che ha gonfiato il petto con Norris, cercando con maggior insistenza la prestazione. Un percorso condiviso con Max Verstappen, che dà sempre la sensazione di metterci tanto del suo nella massimizzazione del suo risultato. 9.58 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lando Norris McLaren 1:33.453 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.131 3 George Russell Mercedes +0.658 4 Alexander Albon Williams +1.677 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.826 6 Franco Colapinto Alpine +2.342 7 Fernando Alonso Aston Martin +4.019 8 Gabriel Bortoleto Audi +4.057 9 Liam Lawson Racing Bulls +4.