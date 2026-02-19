Lando Norris ha stabilito il miglior tempo al primo giorno di test a Sakhir, dopo aver completato un giro in 1’34”625. La sua performance con la McLaren ha sorpreso gli osservatori, mentre Max Verstappen si è avvicinato con un tempo di 1’36”0, tentando di recuperare terreno. Norris ha mostrato grande sicurezza nelle prime fasi, concentrandosi sulle gomme C4 per ottimizzare la velocità. Intanto, Hamilton ha iniziato la sua sessione, impostando il ritmo per le prossime prove sul circuito di Bahrain. La giornata prosegue con attese per ulteriori miglioramenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.25 Lando Norris continua a progredire con gomme C4 e fissa il nuovo limite odierno in 1’34?625, mantenendo un ampio vantaggio sulla Red Bull di Verstappem che si è appena migliorato in 1’36?0. 8.24 Verstappen è tornato in pista con una nuova ala anteriore, dopo alcune modifiche di set-up rispetto al suo primo run di giornata sulla RB22. 8.23 Bortoleto si migliora in 1’37?5 con l’Audi, ma è Albon a fare un gran passo in avanti salendo in seconda piazza con la Williams in 1’36?7 utilizzando gomme Test. 8.20 Norris monta gomme C4 e balza in vetta alla classifica con la McLaren in 1’35?4, rifilando oltre due secondi e mezzo a chi ha girato sin qui in mattinata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris parte forte con la McLaren, comincia il lavoro di Hamilton

