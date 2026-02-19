LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris il più veloce in Bahrain simulazione di partenza ed Hamilton torna in pista

Luca Norris ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, a causa di una buona strategia e di una buona condizione delle gomme. La sessione ha visto anche la simulazione di partenza, con i piloti pronti in griglia. Tra loro, c'era anche Lewis Hamilton, che ha fatto il suo ritorno in pista dopo alcune settimane di pausa. I team analizzano ora i dati raccolti, mentre i meccanici lavorano sui bolidi per prepararsi alle prossime sfide in campionato. La giornata prosegue con altre prove e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Piloti schierati per fare la prova di partenza, c’è anche Lewis Hamilton in griglia. 11.56 I piloti vanno a schierarsi in griglia per fare questa simulazione, una procedura fatta per preparare al meglio i piloti in vista dell’esordio iridato, visto il cambiamento radicale che c’è stato sulle monoposto. 11.54 Hamilton in pit-lane, torna in pista. Solo cinque giri all’attivo per il britannico per un problema che la Ferrari non ha voluto specificare la causa. Adesso si simula la bandiera rossa e i piloti andranno a schierarsi in griglia per fare un test di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, simulazione di partenza ed Hamilton torna in pista LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, Hamilton potrebbe essere in pista prima della pausa pranzoLando Norris ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di test a Sakhir, causando entusiasmo tra i tifosi. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, Ferrari ferma ai box per un problema tecnicoLuca Norris ha segnato il miglior tempo durante il primo giorno di test a Sakhir, in Bahrain, a causa di un problema tecnico che ha fermato la Ferrari ai box. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming. F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: problemi per la Ferrari, la SF-26 di Hamilton è ancora ferma al boxLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, seconda giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Prosegue il lavoro in queste ... oasport.it La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com