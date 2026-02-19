LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris il più veloce in Bahrain Hamilton potrebbe essere in pista prima della pausa pranzo
Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di test a Sakhir, causando entusiasmo tra i tifosi. La Ferrari ha provato nuove gomme, cercando di migliorare le prestazioni. Nel frattempo, Hamilton potrebbe rientrare in pista prima della pausa pranzo, secondo alcune voci provenienti dal circuito. La giornata si presenta intensa, con molte squadre impegnate a mettere a punto le monoposto prima dell'inizio del campionato. I team monitorano attentamente ogni dato per affinare le strategie in vista delle prossime gare.
11.19 Hamilton potrebbe tornare in pista sul finire di questa sessione diurna, stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dal Bahrain. 11.17 Verstappen conclude il suo run e torna ai box. Un passo piuttosto costante quello del 4 volte campione del mondo. 11.14 1'40?154 per Max Verstappen che continua a girare con la Red Bull in pista. Ci sono 45°C sull'asfalto. 11.12 Russell torna ai box, mentre Verstappen continua a girare su un passo di 1'39" e mezzo. 11.11 Russell rallenta, replicando un po' quanto accaduto prima: nel momento in cui si avvicina a Verstappen in pista, alza il ritmo.
