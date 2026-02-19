LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris il più veloce in Bahrain problemi per Hamilton

Lando Norris ha segnato il miglior tempo durante il test a Sakhir, in Bahrain, confermando la sua competitività. La giornata si è conclusa con alcune difficoltà per Lewis Hamilton, che ha incontrato problemi tecnici alla sua Mercedes. La Ferrari con la vettura numero 44 ha completato una simulazione di partenza e si prepara a rientrare in pista nel pomeriggio. Le prove sul circuito desertico continuano a offrire spunti interessanti per la stagione 2026. I team monitorano attentamente le performance sulle piste del Bahrain.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 La Ferrari n. 44, dopo aver simulato la ‘prova di partenza’, è pronta per tornare in pista questo pomeriggio. Domani invece tutto il test sarà invece riservato a Charles Leclerc. 12.08 Pochi giri per la Ferrari di Lewis Hamilton, la Ferrari non ha comunicato l’entità del problema che ha condizionato l’intera mattinata odierna. 12.06 La classifica provvisoria del day-2 in Bahrain Lando Norris McLaren 1:33.453. Max Verstappen Red Bull Racing +0.131. George Russell Mercedes +0.658. Alexander Albon Williams +1.677. Gabriel Bortoleto Audi +1.810. Oliver Bearman Haas F1 Team +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, problemi per Hamilton LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, simulazione di partenza ed Hamilton torna in pistaLuca Norris ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, a causa di una buona strategia e di una buona condizione delle gomme. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il più veloce in Bahrain, Hamilton potrebbe essere in pista prima della pausa pranzoLando Norris ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di test a Sakhir, causando entusiasmo tra i tifosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming. F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: Hamilton costretto a saltare l’intera sessione mattutina per problemi alla FerrariLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, seconda giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Prosegue il lavoro in queste ... oasport.it La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com