LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari ferma per un problema tecnico Norris e Verstappen volano

L’incidente tecnico ha fermato la Ferrari durante il test a Sakhir 2026, causando un ritardo evidente. La squadra ha dovuto fermare l’auto sul circuito mentre Norris e Verstappen continuano a spingere al massimo, staccando tempi molto più rapidi. Norris ha segnato il miglior tempo di 1:33, mettendo pressione sui rivali. La giornata resta molto movimentata, con le vetture che si alternano tra uscite e soste. La lotta tra i piloti si fa più intensa in vista delle prossime qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lando Norris McLaren 1:33.453 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.131 3 George Russell Mercedes +0.658 4 Alexander Albon Williams +1.677 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.826 6 Franco Colapinto Alpine +2.342 7 Fernando Alonso Aston Martin +4.019 8 Gabriel Bortoleto Audi +4.057 9 Liam Lawson Racing Bulls +4.653 10 Lewis Hamilton Ferrari +6.217 9.28 Dopo aver lavorato sul passo, Mercedes comincia a concentrarsi sui time-attack e Russell sale subito in terza piazza con 1'34?111 montando gomme C3 nuove. 9.26 Bearman sale in quarta piazza con gomme prototipo sulla Haas in 1'35?2, avvicinandosi a meno di due secondi dal miglior tempo assoluto di Norris.