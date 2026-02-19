LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris il migliore in Bahrain Ferrari non gira per un problema tecnico

Luca Norris ha dominato il test di Sakhir 2026, dimostrando una velocità superiore agli altri piloti, mentre la Ferrari ha preferito fermarsi a causa di un guasto tecnico. Il britannico ha completato più giri rispetto ai rivali, segnalando un buon ritmo. Nel frattempo, Verstappen e Russell si sono avvicinati in pista, lasciando presagire possibili manovre di sorpasso. La sessione continua e i piloti cercano di affinare le proprie auto in vista delle prossime gare del campionato. La pista di Bahrain resta calda e imprevedibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Attenzione che Verstappen e Russell non sono distanti in pista e, visto il passo della Mercedes, non è da escludere che il britannico possa azzardare il sorpasso. 11.03 Norris salve decisamente coi tempi in 1'42?804 anche per problemi di traffico. In tutto questo anche Russel va su per lo stesso motivo, Verstappen gira in 1'39?350 questo giro. 11.01 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Lando Norris McLaren 1:33.453 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.131 3 George Russell Mercedes +0.658 4 Alexander Albon Williams +1.677 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.