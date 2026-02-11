LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris chiude in vetta la prima giornata Ferrari solida problemi per la Mercedes

Nella prima giornata di test a Sakhir, Norris è finito in cima alla classifica, mettendosi subito in mostra. Ferrari si è mostrata stabile, mentre la Mercedes ha avuto diversi problemi. La sessione è stata intensa, e ancora ci sono molte cose da sistemare prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 17.02 Di seguito la classifica definitiva del day-1: 1 Lando Norris McLaren 1:34.669 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.129 3 Charles Leclerc Ferrari +0.521 4 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.909 5 Oscar Piastri McLaren +0.933 6 George Russell Mercedes +1.439 7 Lewis Hamilton Ferrari +1.764 8 Pierre Gasly Alpine +2.096 9 Nico Hulkenberg Audi +2.192 10 Alexander Albon Williams +2.768 11 Kimi Antonelli Mercedes +2.960 12 Arvid Lindblad Racing Bulls +3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la Mercedes Approfondimenti su Sakhir Test LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes torna in pista con Antonelli. In crescita la Ferrari Antonelli sta girando sul passo dell’1:38. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell si prende la vetta, Piastri lavora sull’aereodinamica. Tutto fermo in casa Ferrari La giornata di test a Sakhir si surriscalda con Russell che si prende la vetta della classifica, lasciando gli altri a inseguire. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Test F1 2026, oggi al via la F1 tra Incertezze, Polemiche e Ritardi Clamorosi ! Ultime notizie su Sakhir Test Argomenti discussi: Sei giorni di test, la F1 fa le prove generali: ecco come seguirli in diretta su Sky; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta; Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Antonelli scende sotto il muro dell'1:38 nella sua breve simulazione di passo gara, mentre Verstappen ... oasport.it Test F1 Bahrain, il pomeriggio del day-1 in diretta dalle 13 alle 17Segui la cronaca minuto per minuto in diretta del pomeriggio del Day-1 dei Test F1 in Bahrain, LIVE dalle 12.45 di mercoledì 11 febbraio 2026 ... formulapassion.it Mentre i riflettori di Sakhir si preparano ad accendersi per la conclusione di questa prima giornata di test, in casa Ferrari il debutto di Lewis Hamilton si porta dietro un retrogusto di precarietà che va oltre il cronometro. Nonostante i chilometri accumulati, l'attenz - facebook.com facebook Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.