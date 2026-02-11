LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris chiude in vetta la prima giornata Ferrari solida problemi per la Mercedes

Nella prima giornata di test a Sakhir, Norris è finito in cima alla classifica, mettendosi subito in mostra. Ferrari si è mostrata stabile, mentre la Mercedes ha avuto diversi problemi. La sessione è stata intensa, e ancora ci sono molte cose da sistemare prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 17.02 Di seguito la classifica definitiva del day-1: 1 Lando Norris McLaren 1:34.669 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.129 3 Charles Leclerc Ferrari +0.521 4 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.909 5 Oscar Piastri McLaren +0.933 6 George Russell Mercedes +1.439 7 Lewis Hamilton Ferrari +1.764 8 Pierre Gasly Alpine +2.096 9 Nico Hulkenberg Audi +2.192 10 Alexander Albon Williams +2.768 11 Kimi Antonelli Mercedes +2.960 12 Arvid Lindblad Racing Bulls +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

