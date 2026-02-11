LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri si avvicina a Verstappen Hamilton migliora con la Ferrari

La giornata di test a Sakhir si anima con le prime sorprese. Piastri si avvicina a Verstappen, che continua a spingere forte sui tempi. Hamilton, invece, fa segnare miglioramenti con la Ferrari, mentre Sainz ha già completato 61 giri. La situazione resta molto aperta, con i piloti che spingono per trovare il miglior passo prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Sainz che ha portato il suo computo di giri a 61, mentre Verstappen ne ha 56. 11.27 Time-attack di Hamilton in 1’36?433 e Lewis si porta in quarta posizione, ma distante dai riferimenti di Max Verstappen, distante 1?. 11.25 Russell e Verstappen sono rientrati ai box, mentre Hamilton torna in pista. Piastri sta inanellando dei tempi lenti in 1’41”, da capire il piano di lavoro. 11.23 Sorpasso effettuato da Max Verstappen su Russell, che sta faticando molto in questo momento sul passo gara. Verstappen, invece, continua a martellare sull’1’39”. 11.21 Russell gira sull’1’41” e Verstappen in 1’39”, sul tracciato anche la McLaren di Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

La sessione di test a Sakhir si fa interessante.

Durante il test di Sakhir, Verstappen domina la pista e fa segnare i tempi migliori, lasciando gli avversari lontani.

