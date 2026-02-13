Antonelli ha conquistato il miglior tempo nell'ultima sessione di test a Sakhir, segnando un risultato importante per la sua squadra. La pista era scivolosa a causa di alcune piogge leggere, e lui ha sfruttato al massimo le condizioni per migliorare il suo record. Nel frattempo, Hamilton ha mostrato una buona velocità, ma ha dovuto interrompere le prove a causa di un guasto tecnico alla vettura. La giornata si sta per concludere, con le squadre pronte a tirare le somme delle sessioni di lavoro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 16.59 Ci si avvia alla chiusura di quest’ultima giornata di prove a Sakhir. 16.57 Si farà ora una simulazione di Virtual Safety Car e poi di partenza. 16.55 Da appurare la causa di questo problema. Un peccato perché la Ferrari aveva destato una buona impressione come continuità di rendimento. 16.52 Hamilton costretto dunque a fermare la macchina in pista. Un problema sul motore, sembrerebbe in primissima analisi. 138 giri oggi per lui e il 54° della simulazione gara. 16.50 ATTENZIONE! Hamilton fermo in pista. Problema tecnico sulla Rossa del britannico e proprio sul finale del long-run un problema per il britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico

Approfondimenti su test sakhir

Antonelli ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, mentre Hamilton ha chiuso la simulazione del GP con un passo più lento.

Antonelli ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, causando entusiasmo tra i tifosi della Formula 1.

F1 Test Shakedown a Barcellona: Kimi Antonelli, la nuova Audi e Hadjar, le immagini del Day-1

Ultime notizie su test sakhir

Argomenti discussi: La seconda giornata di test in Bahrain è di Leclerc. RISULTATI e TEMPI; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta.

F1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: Hamilton in pista per Ferrari nell’ultimo giorno, Kimi Antonelli vola con la MercedesLa diretta della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

La Ferrari alza il ritmo nei test in Bahrain e manda un segnale chiaro. Dopo il miglior tempo firmato da Leclerc nel day-2, anche l’ultima giornata a Sakhir conferma una Rossa solida e competitiva. Leclerc parla di sensazioni positive e gestione convincente del - facebook.com facebook

Formula 1, test Bahrain: risultati e tempi della terza giornata in diretta live da Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com