LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri svetta Verstappen in scia Migliora Antonelli Hamilton bene sul passo gara
Oscar Piastri ha stabilito il miglior tempo nel test di Sakhir, causando grande attenzione sulla McLaren. La sua prestazione si è distinta grazie a un giro veloce di 1:32, mentre Verstappen si mantiene vicino come secondo in classifica. Antonelli ha migliorato nelle ultime sessioni, dimostrando un passo gara convincente. Hamilton, invece, si concentra sul ritmo, senza spingere al massimo. La pista di Sakhir registra un’atmosfera intensa, con i piloti che cercano di affinare le proprie vetture prima dell’inizio della stagione.
Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Oscar Piastri McLaren 1:32.861 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.301 3 Lando Norris McLaren +0.592 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.865 5 Nico Hülkenberg Audi +1.126 6 George Russell Mercedes +1.250 7 Franco Colapinto Alpine +1.761 8 Alexander Albon Williams +2.269 9 Gabriel Bortoleto Audi +2.402 10 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.418 11 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.669 12 Lewis Hamilton Ferrari +3.379 13 Sergio Pérez Cadillac +3.428 14 Liam Lawson Racing Bulls +4.098 15 Fernando Alonso Aston Martin +4.611 16 Valtteri Bottas Cadillac +7.
