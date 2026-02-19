LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri svetta Verstappen in scia Migliora Antonelli Hamilton bene sul passo gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Oscar Piastri McLaren 1:32.861 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.301 3 Lando Norris McLaren +0.592 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.865 5 Nico Hülkenberg Audi +1.126 6 George Russell Mercedes +1.250 7 Franco Colapinto Alpine +1.761 8 Alexander Albon Williams +2.269 9 Gabriel Bortoleto Audi +2.402 10 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.418 11 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.669 12 Lewis Hamilton Ferrari +3.379 13 Sergio Pérez Cadillac +3.428 14 Liam Lawson Racing Bulls +4.098 15 Fernando Alonso Aston Martin +4.611 16 Valtteri Bottas Cadillac +7. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri svetta, Verstappen in scia. Migliora Antonelli, Hamilton concentrato sul passo garaDurante i test a Sakhir, Piastri ha segnato il miglior tempo, mentre Verstappen si è mantenuto nelle sue scia.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri in vetta, Verstappen ottimo sul passo. Hamilton ai boxIl nome di Piastri spicca in cima alla classifica dei test di F1 a Sakhir 2026, dove ha segnato il miglior tempo.

F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: la McLaren vola, poi Verstappen e le Mercedes. Hamilton per il passo garaLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook

George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com