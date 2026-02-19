LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli comanda! Piastri e Verstappen inseguono Hamilton non brilla nel time-attack

Antonelli ha dominato il test di Sakhir 2026, causando sorpresa tra gli spettatori. La sua vettura ha mostrato un ritmo costante e un buon passo, lasciando gli avversari a distanza. Piastri e Verstappen si sono impegnati in continui sorpassi, ma non sono riusciti a raggiungere il leader. Hamilton, invece, ha faticato nel time-attack, mantenendo una posizione meno competitiva. Intanto, l'Alpine di Colapinto si è avvicinata alla vetta, fermandosi a un secondo da Antonelli. La sessione si avvia verso la fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Hamilton nuovamente in pista con la Ferrari. 16.48 Buoni segnali per l'Alpine con Colapinto a 1?015 dalla vetta in sesta posizione. 16.45 In Mercedes simulano i vari pit-stop, mentre Hamilton torna ai box e i problemi in casa Ferrari sono i soliti: prestazioni non buone nel t-2, dove oggettivamente è la macchina a fare la differenza. Il time-attack non ha regalato grossi sorrisi. 16.42 1'33?689 per Hamilton, che non trova assolutamente prestazione nel t-2. Alla fine la Ferrari ha rimediato 886 millesimi di secondo da Antonelli. 16.40 Hamilton ci riprova e torna in pista.